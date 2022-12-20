Ньюкасл может быстрее всех убедить Шахтер отпустить 21-летнего лидера, информирует Football Insider.

"Арсеналу придется бить свой рекорд, чтобы подписать Мудрика": инсайдер предупредил лондонцев о "жадности" Шахтера

Фаворитом на Мудрика считается Арсенал, однако лондонцы не горят желанием выкладывать за игрока более 50 млн фунтов. В то же время саудовские владельцы Ньюкасла уже дали разрешение на серьезные расходы во время зимнего окна. Ожидается прибытие, по меньшей мере, одного дорогого новичка, и им как раз может быть Мудрик.

"Сорокам" нужно удовлетворить финансовые аппетиты Шахтера и убедить самого вингера в перспективности такого перехода. Команда Эдди Хау перед паузой занимала третье место АПЛ, то есть вполне серьезно борется за зону Лиги чемпионов.

Напомним, в сезоне 2022/23 Мудрик провел 18 поединков, успел отличиться 10 голами и 8 ассистами. Контракт с Шахтером рассчитан до конца 2026 года, однако "горняки" стремятся продлить соглашение.

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