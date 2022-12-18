Переговоры с Шахтером будут крайне непростыми для руководства "канониров", уверяет инсайдер Грэм Бейли в своей колонке на TeamTalk.

Мудрик летом мог заменить 100-миллионную звезду Милана – инсайдер раскрыл нынешнего фаворита и аппетиты Шахтера

Между Арсеналом и представителями Мудрика полная идиллия. Украинская звездочка мечтает переехать в АПЛ и видит себя именно на Эмирейтс, где выступает его земляк Александр Зинченко. Впрочем, лондонцев настораживают публичные заявления Дарио Срны и Сергея Палкина.

Боссы Шахтера накручивают цену Мудрика до сумасшедших 100 млн евро, которые выглядят нерационально за игрока из нынешнего чемпионата Украины. Спортивный директор "канониров" Эду Гаспар готовится к затяжным торгам с дончанами. "Вероятно, Арсеналу придется бить свой рекорд (80 млн евро за Николя Пепе), чтобы подписать Мудрика", – резюмирует Бейли.

Мудрик на роздоріжжі, Арсенал – далеко не єдиний, несподіваний варіант у Ла Лізі