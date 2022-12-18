"Арсеналу придется бить свой рекорд, чтобы подписать Мудрика": инсайдер предупредил лондонцев о "жадности" Шахтера
Арсенал серьезно колеблется, стоит ли зимой тратить серьезные средства на подписание Мудрика.
Переговоры с Шахтером будут крайне непростыми для руководства "канониров", уверяет инсайдер Грэм Бейли в своей колонке на TeamTalk.
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Между Арсеналом и представителями Мудрика полная идиллия. Украинская звездочка мечтает переехать в АПЛ и видит себя именно на Эмирейтс, где выступает его земляк Александр Зинченко. Впрочем, лондонцев настораживают публичные заявления Дарио Срны и Сергея Палкина.
Боссы Шахтера накручивают цену Мудрика до сумасшедших 100 млн евро, которые выглядят нерационально за игрока из нынешнего чемпионата Украины. Спортивный директор "канониров" Эду Гаспар готовится к затяжным торгам с дончанами. "Вероятно, Арсеналу придется бить свой рекорд (80 млн евро за Николя Пепе), чтобы подписать Мудрика", – резюмирует Бейли.
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