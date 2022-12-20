Ньюкасл може швидше за всіх переконати Шахтар відпустити 21-річного лідера, інформує Football Insider.

"Арсеналу доведеться бити свій рекорд, щоб підписати Мудрика": інсайдер попередив лондонців про "жадібність" Шахтаря

Фаворитом на Мудрика вважається Арсенал, однак лондонці не горять бажанням викладати за гравця понад 50 млн фунтів. Натомість саудівські власники Ньюкасла вже дали дозвіл на серйозні витрати під час зимового вікна. Очікується прибуття щонайменше одного коштовного новачка, і ним якраз може бути Мудрик.

"Сорокам" потрібно задовольнити фінансові апетити Шахтаря та переконати самого вінгера у перспективності такого переходу. Команда Едді Хау перед паузою посідала третє місце АПЛ, тобто цілком серйозно бореться за зону Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, у сезоні 2022/23 Мудрик провів 18 поєдинків, встиг відзначитись 10 голами й 8 асистами. Контракт з Шахтарем розрахований до кінця 2026 року, проте "гірники" прагнуть продовжити угоду.

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