– Мы все увидели прогресс сборной и то отношение, с которым наши футболисты отнеслись к этой игре – с характером, желанием и хорошим качеством игры. Это все дает большую надежду.

Украина – Италия: видео неназначенного пенальти и обзор матча отбора на Евро-2024

– Чего не хватило для забитого гола?

– Давайте все же отталкиваться от того, что соперником были чемпионы Европы. Если бы мы играли с ними, например, полгода назад или чуть больше, когда у них был спад – ситуация сложилась бы и иначе. Но сейчас их команда на подъеме. Так что не хватило нам прежде всего удачи.

– Мы немало атаковали, но не удавалось создать действительно голевой момент.

– У нас были хорошие атаки и моменты. Я бы не сказал, что мы где-то не очень сыграли в атаке. Мы хорошо атаковали против топзащитников и топсборной. А еще против нас сыграл человек в синей форме, который не решился назначить пенальти в ворота итальянцев в конце игры.

– По вашему мнению, был пенальти?

– Скорее да, чем нет. Если бы Мудрик не начал падать немного рано. Но контакт не был. И если бы такой момент случился в нашей штрафной, то арбитр мгновенно назначил бы пенальти. Не буду утверждать, но мог быть приоритет, чтобы сборная Италии вышла на Евро, – сказал Андрей Воробей Sport.ua.

Напомним, что встреча между Украиной и Италией окончилась вничью 0:0. Команда Реброва имеет шанс квалифицироваться на Евро-2024 из-за плей-офф Лига Наций.

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