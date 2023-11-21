Колишній форвард національної збірної України Андрій Воробей поділився емоціями від матчу проти Італії у відборі до Євро-2024.

– Ми всі побачили прогрес збірної і те відношення, з яким наші футболісти поставилися до цієї гри – з характером, бажанням і хорошою якістю гри. Це все дає велику надію.

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– Чого не вистачило для забитого голу?

– Давайте все ж таки відштовхуватися від того, що суперником були чемпіони Європи. Якби ми грали з ними, наприклад, пів року тому або трохи більше, коли в них був спад – то ситуація склалася би й інакше. Але зараз їхня команда на підйомі. Тож не вистачило нам передусім удачі.

– Ми чимало атакували, але не вдавалося створити дійсно гольовий момент.

– У нас були хороші атаки та моменти. Я би не сказав, що ми десь не дуже зіграли в атаці. Ми добре атакували проти топзахисників і топзбірної. А ще проти нас зіграла людина у синій формі, яка не наважилася призначити пенальті у ворота італійців наприкінці гри.

– На вашу думку був пенальті?

– Скоріше так, аніж ні. Якби Мудрик не почав падати трохи зарано. Але контакт був. І якби такий момент трапився у нашому штрафному, то арбітр миттєво би призначив пенальті. Не буду стверджувати, але міг бути пріоритет, щоб збірна Італії вийшла на Євро, – сказав Андрій Воробей у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, що зустріч між Україною та Італією закінчилася внічию 0:0. Команда Реброва має шанс кваліфікуватися на Євро-2024 через плей-офф Ліги Націй.

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