Отдельные старожилы лондонцев считают, что не все новички соответствуют уровню клуба, информирует The Athletic.

Легенда Арсенала огласил приговор Мудрику и Ко: "Челси приобрел грузовик индивидуальностей, но никого для команды"

За последние 2 окна состав Челси пополнили 16 футболистов на сумму более 600 миллионов фунтов. Сейчас в списке первой команды на официальном сайте 31 игрок, и далеко не все довольны своим положением. Типичный пример – Обамеянг, унизительно выпавший из заявки на ЛЧ и месяц не выходящий на поле. Зато молодой зимний новичок Давид Фофана регулярно получает шансы от Поттера. Энцо Фернандес, Михаил Мудрик и Бенуа Бадиашиль тоже не могут жаловаться на отсутствие игровой практики.

Челси идет десятым в таблице АПЛ и рискует вылететь из 1/8 финала ЛЧ от Борусии Д (поражение 0:1 в гостевом матче). В лондонском клубе сочувствуют Грэму Поттеру, который пришел посреди сезона и пытается угодить огромному набору амбициозных игроков.

Мудрик сидел в запасе Челси не просто так – решение Поттера поразило руководство Челси