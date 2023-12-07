Вінгер Челсі Ноні Мадуеке хоче отримати ігрову практику та може покинути лондонців у січневе трансферне вікно.

Мадуеке незадоволений кількістю ігрового часу та може піти в оренду вже у січні, повідомляє TeamTalk.

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Втім, гравець розглядає варіант навіть із повноцінним трансфером, оскільки на позиціях вінгера у Челсі під керівництвом Почеттіно здебільшого виступають Стерлінг, Мудрик, Палмер. За Мадуеке лондонці хотіли б отримати не менше 35 млн фунтів.

Зауважимо, що у поточному сезоні Ноні зіграв у 8 матчах у складі Челсі (всього 204 хвилини), відзначившись голом в Кубку Англії.

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