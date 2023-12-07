Михаил Мудрик вышел в стартовом составе Челси и мог забить, но с острого угла попал в ближнюю штангу. Впрочем, без результативного действия украинец игру не завершил – в его активе голевой пас на Коула Палмера в конце первого тайма.

Манчестер Юнайтед обыграл Челси с дублем Мактоминая – Мудрик отдал ассист, но минусы украинца перевесили

На тот момент МЮ уже вел в счете – отличился Скотт Мактоминай, а Бруну Фернандеш не сумел реализовать пенальти. После перерыва шотландец, который в этом сезоне поражает результативностью (5 голов в 12 матчах АПЛ), оформил дубль после навеса Гарначо.

2:1 – Манчестер Юнайтед набрал 27 очков и поднялся на 6 место АПЛ. Команда Эрика Тен Хага отстает от Ман Сити всего на 3 пункта. Челси остался на 10 строчке, имея 19 баллов.