Шахтар отримав пропозицію щодо трансферу Михайла Мудрика. Бажання підписати українця виявив представник АПЛ Бренфорд, однак "гірники" відмовилися продавати свого вихованця, повідомляє Tribuna з посиланням на агента гравця Олексія Альохіна.

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"Так, справді Брентфорд зацікавлений у послугах Михайла Мудрика і запропонував йому довгостроковий контракт на 5,5 років із базовою зарплатою 28 тисяч фунтів на тиждень. Зарплата може бути збільшена у разі успішного виступу та індивідуальних досягнень гравця. Брентфорд зробив пропозицію Шахтарю у розмірі 12 млн євро плюс додаткові бонуси", – зазначив Альохін.

Нагадаємо, після 16-ти матчів Брентфорд посідає у турнірній таблиці АПЛ дванадцяту сходинку, маючи у своєму активі 20 очок.

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