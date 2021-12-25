Мудрик міг перебратися в АПЛ – Шахтар відхилив спокусливу пропозицію від середняка ліги
Полювання топ-клубів на півзахисника "гірників" Михайла Мудрика починає набирати обертів.
Шахтар отримав пропозицію щодо трансферу Михайла Мудрика. Бажання підписати українця виявив представник АПЛ Бренфорд, однак "гірники" відмовилися продавати свого вихованця, повідомляє Tribuna з посиланням на агента гравця Олексія Альохіна.
Мудрик дав обіцянку фанам Шахтаря, які двічі поспіль визнали його гравцем місяця
"Так, справді Брентфорд зацікавлений у послугах Михайла Мудрика і запропонував йому довгостроковий контракт на 5,5 років із базовою зарплатою 28 тисяч фунтів на тиждень. Зарплата може бути збільшена у разі успішного виступу та індивідуальних досягнень гравця. Брентфорд зробив пропозицію Шахтарю у розмірі 12 млн євро плюс додаткові бонуси", – зазначив Альохін.
Нагадаємо, після 16-ти матчів Брентфорд посідає у турнірній таблиці АПЛ дванадцяту сходинку, маючи у своєму активі 20 очок.
Шахтар змінює трансферну стратегію: відставка топового функціонера і радикальні рішення Срни започатковують нову еру