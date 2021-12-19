"Это очень большая мотивация. Благодарен болельщикам за поддержку, обещаю работать еще усерднее. 2021 год был продуктивным, однако хочется, чтобы в 2022-м результаты стали еще лучше. Цели – никогда не сдаваться и продолжать работать.

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Желаю всем болельщикам хорошо отметить Новый год и Рождество, здоровья, счастья, чтобы в их семьях царила любовь, а на лицах всегда были улыбки", – цитирует Мудрика пресс-служба Шахтера.

К слову, под руководством Роберто Де Дзерби 20-летний украинец стал игроком основной обоймы Шахтера. В первой половине сезона Мудрик провел 19 матчей на клубном уровне, став автором двух голов и девяти ассистов. Болельщики Шахтера признавали Михаила лучшим игроком команды в ноябре и декабре.

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