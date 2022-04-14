Мудрик и Матвиенко стали целями Брентфорда на лето, – СМИ
Игроки Шахтера Николай Матвиенко и Михаил Мудрик имеют шансы оказаться в чемпионате Англии следующим летом.
Брентфорд рассматривает возможность подписать Матвиенко и Мудрика предстоящим летом, сообщает 90min.
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Михаил уже долгое время является предметом интереса "пчел" и мог сменить клубную прописку еще в январе, однако стороны не смогли договориться. Матвиенко же не в первый раз оказывается в списке интересов клубов из АПЛ – раньше им интересовались Вест Хэм, Эвертон и Саутгемптон.
Добавим, что Мудрик провел за Шахтер 19 матчей в текущем сезоне, забив 2 гола и отдал 9 ассистов. Матвиенко отыграл за "горняков" в 23 поединках, отличившись голом и ассистом.
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