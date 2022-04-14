Брентфорд розглядає можливість підписати Матвієнка та Мудрика майбутнього літа, повідомляє 90min.

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Михайло вже тривалий час є предметом інтересу "бджіл" та міг змінити клубну прописку ще в січні, проте сторони не змогли домовитись. Матвієнко ж не вперше опиняється в списку інтересів клубів з АПЛ – раніше ним цікавились Вест Хем, Евертон та Саутгемптон.

Додамо, що Мудрик провів за Шахтар 19 матчів у поточному сезоні, у яких забив 2 голи та віддав 9 асистів. Матвієнко відіграв за "гірників" у 23 поєдинках, відзначившись голом та асистом.

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