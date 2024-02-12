Маурисио Почеттино и его подопечным следует взять мастер-класс у своих коллег из женской команды Челси.

Пока Михаил Мудрик и его одноклубники заваливают сезон, Челси прославляют женщины. Их футбольная команда – одна из сильнейших в мире вот уже несколько лет. За последние 8 лет женский Челси выигрывал чемпионат Англии шесть раз.

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Накануне лондонки играли против Кристал Пэлас в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Судьбу матча решил гениальный гол Майры Рамирес. Колумбийка после подачи с фланга умудрилась нанести удар пяткой, и мяч по недосягаемой траектории залетел в сетку ворот.