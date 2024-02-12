Маурісіо Почеттіно та його підопічним слід взяти майстер-клас у своїх колег з жіночої команди Челсі.

Поки Михайло Мудрик та його одноклубники завалюють сезон, Челсі прославляють жінки. Їхня футбольна команда – одна з найсильніших у світі ось уже кілька років. За останні 8 років жіночий Челсі вигравав чемпіонат Англії шість разів.

Жіноча Ліга чемпіонів-2023/24: визначилися всі учасники плей-офф – Реал і Баварія вилетіли

Напередодні лондонки грали проти Крістал Пелас в рамках 1/8 фіналу Кубка Англії. Долю матчу вирішив геніальний гол Майри Рамірес. Колумбійка після подачі з флангу примудрилася завдати удару п'ятою, і м'яч за недосяжною траєкторією залетів у сітку воріт.