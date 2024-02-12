Мудрик і Ко можуть лише позаздрити – футболістка Челсі забила феноменальний гол ударом п'ятою
07:30 - Читать на русском
Маурісіо Почеттіно та його підопічним слід взяти майстер-клас у своїх колег з жіночої команди Челсі.
Поки Михайло Мудрик та його одноклубники завалюють сезон, Челсі прославляють жінки. Їхня футбольна команда – одна з найсильніших у світі ось уже кілька років. За останні 8 років жіночий Челсі вигравав чемпіонат Англії шість разів.
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Напередодні лондонки грали проти Крістал Пелас в рамках 1/8 фіналу Кубка Англії. Долю матчу вирішив геніальний гол Майри Рамірес. Колумбійка після подачі з флангу примудрилася завдати удару п'ятою, і м'яч за недосяжною траєкторією залетів у сітку воріт.
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