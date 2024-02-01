Женская Лига чемпионов-2023/24: определились все участники плей-офф – Реал и Бавария вылетели
В главном женском турнире Европы завершился групповой этап. 8 команд вышли в четвертьфинал.
В течение этой недели состоялся последний тур группового этапа женской Лиги чемпионов. Определились все участники четвертьфинала.
1/4 финала женской ЛЧ
Победители групп:
Барселона
Лион
ПСЖ
Челси
Вторые места:
Бенфика
Бранн
Аякс
Гекен
Жеребьевка состоится 6 февраля. Победители групп будут сеяными, а вторые места – несеяными. Матчи 1/4 запланированы на 19-20 и 27-28 марта.
Стоит отметить, что на групповом этапе прекратили борьбу Реал, Бавария, Айнтрахт, Рома, которая разбила Ворсклу в квалификации, и Париж ФК, который остановил в отборе Кривбасс.
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