В главном женском турнире Европы завершился групповой этап. 8 команд вышли в четвертьфинал.

В течение этой недели состоялся последний тур группового этапа женской Лиги чемпионов. Определились все участники четвертьфинала.

1/4 финала женской ЛЧ



Победители групп:

Барселона

Лион

ПСЖ

Челси



Вторые места:

Бенфика

Бранн

Аякс

Гекен

Жеребьевка состоится 6 февраля. Победители групп будут сеяными, а вторые места – несеяными. Матчи 1/4 запланированы на 19-20 и 27-28 марта.

Стоит отметить, что на групповом этапе прекратили борьбу Реал, Бавария, Айнтрахт, Рома, которая разбила Ворсклу в квалификации, и Париж ФК, который остановил в отборе Кривбасс.

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