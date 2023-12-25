Главный тренер Челси Маурисио Почеттино столкнулся с небывалым кризисом перед матчем с Кристал Пелас в 19 туре чемпионата Англии.

В матче против Вулверхэмптона (1:2) Рахим Стерлинг и Коул Палмер получили по желтой карточке, которые стали для них пятыми в сезоне. Таким образом оба игрока пропустят встречу против Кристал Пэлас.

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Согласно информации Football.london, отсутствие Стерлинга и Палмера только увеличили кадровые проблемы Челси. Дело в том, что у лондонцев переполненный лазарет. Кайседо, Фернандес, Угочукву, Чилвелл, Санчес, Чалоба, Чуквуемека, Кукурелья, Фофана и Джеймс пока травмированы. Мало шансов, что кто-то из игроков успеет восстановиться до следующей игры.

Напомним, что Челси сыграет против Кристал Пэлас в среду, 27 декабря. Команда Почеттино сейчас находится на 10 месте с 22 баллами.

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