Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно зіткнувся з небувалою кризою перед матчем з Крістал Пелас у 19 турі чемпіонату Англії.

У матчі проти Вулверхемптона (1:2) Рахім Стерлінг та Коул Палмер отримали по жовтій картці, які стали для них п'ятими у сезоні. Таким чином обидва гравці пропустять зустріч проти Крістал Пелас.

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Згідно з інформацією Football.london, відсутність Стерлінга та Палмера тільки збільшили кадрові проблеми Челсі. Річ у тому, що у лондонців переповнений лазарет. Кайседо, Фернандес, Угочукву, Чілвелл, Санчес, Чалоба, Чуквуемека, Кукурелья, Фофана та Джеймс наразі травмовані. Мало шансів, що хтось з гравців встигне відновитися до наступної гри.

Нагадаємо, що Челсі зіграє проти Крістал Пелас у середу, 27 грудня. Команда Почеттіно наразі перебуває на 10 місці з 22 балами.

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