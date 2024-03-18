Украинские футболисты, выступающие в иностранных клубах, присоединились к сборной в рамках подготовки к следующим матчам.

Сборная Украины пополняется звездами, которые на выходных играли за свои клубы в Европе. Сегодня в расположение прибыли Руслан Малиновский, Сергей Сидорчук и Анатолий Трубин, сообщает телеграм-канал УАФ.

Босния и Герцеговина – Украина: где смотреть матч плей-офф за Евро-2024

Сергей Ребров в Марбелье готовит команду к матчу плей-офф квалификации на Евро-2024. Тренер также уже может рассчитывать на Романа Яремчука и Михаила Мудрика, которые очень тепло встретились в столовой.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится в четверг, 21 марта, в 21:45 по киевскому времени. Победитель дуэли встретится с Израилем или Исландией в решающем поединке за выход на Евро-2024.

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