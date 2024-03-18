Українські футболісти, які виступають в іноземних клубах, приєдналися до збірної в рамках підготовки до наступних матчів.

Збірна України поповнюється зірками, які на вихідних грали за свої клуби в Європі. Сьогодні у розташування прибули Руслан Маліновський, Сергій Сидорчук і Анатолій Трубін, повідомляє телеграм-канал УАФ.

Боснія і Герцеговина – Україна: де дивитися матч плей-офф за Євро-2024

Сергій Ребров у Марбельї готує команду до матчу плей-офф кваліфікації на Євро-2024. Тренер також вже може розраховувати на Романа Яремчука та Михайла Мудрика, які дуже тепло привіталися в їдальні.

Матч Боснія та Герцеговина – Україна відбудеться у четвер, 21 березня, о 21:45 за київським часом. Переможець дуелі зустрінеться з Ізраїлем або Ісландією у вирішальному поєдинку за вихід на Євро-2024.

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