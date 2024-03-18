Соперники сборной Украины в плей-офф квалификации на Евро-2024 решили не привыкать к стадиону, на котором состоится матч.

Босния и Герцеговина начала подготовку к матчу с Украиной. Футболисты прибыли в сборную, которая базируется в пригороде Сараева в Илидже, сообщает издание Federalna.

У боснийцев запланировано три тренировки в столице на стадионе Грбавица, а в день матча – четверг, 21 марта – команда выедет в Зеницу. Там хозяева не будут проводить ни одной тренировки.

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Болельщики сборной Боснии и Герцеговины остро критикуют федерацию за такое решение. В частности, самый популярный боснийский футбольный блогер BiHFootball написал:

"Можете снести эту базу в Зенице. Зачем она существует, если команда собирается в Сараево на главный матч года? Бездарные любители. Черт, да вы играете самый важный матч за много лет и не можете подготовиться как профессионалы в Зенице без такого цирка.

Вместо этого они базируются в Сараево, чтобы иметь возможность веселиться и пить. Команда решила вообще не тренироваться на стадионе Билино Поле перед матчем. Они приедут в Зеницу за несколько часов до стартового свистка в четверг. Этот цирк вызывает только смех".

Напомним, матч Украины против Боснии и Герцеговины состоится 21 марта в городе Зеница. Начало встречи в 21:45 по Киеву. Победитель дуэли встретится с Израилем или Исландией в решающем поединке за выход на Евро-2024.

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