“Вместе с Трубиным вызывался Михаил Мудрик. Этот хватал мяч в центре поля и начинал рисовать свои узоры, пока его кто-то не гупнет. Мы получали штрафной в центре, который нам нафиг не нужен.

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Кузнецов чувствовал, что Мудрик хороший футболист, но я не думал, что он будет играть в таком клубе. Все говорят: "Миша, обыгрывай перед штрафной площадкой, там нам нужны штрафные". А он упрямый и делает свое", – рассказал Богоделов в интервью Українському футболу.

Напомним, в январе 2023-го Мудрик перебрался из Шахтера в Челси за 70+30 млн евро. Это самый дорогой трансфер украинского футболиста в истории.

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