"Челси, вау... Там есть игроки с восьмилетними контрактами, хотя я бы им даже годовые контракты не дал.

Ассист Мудрика в видеообзоре матча Челси – Вулверхэмптон – 2:4

Мудрик? Такое впечатление, что этот парень не умеет играть в футбол. Я понимаю, что он очень взрывной, но он не может отдать простой пас ближнему. Он вышел на поле и за 10 минут 15 раз потерял мяч и 4 раза отдал его чужому. Это действительно невероятно. Абсолютный шок.

Мудрик стоил 70 миллионов фунтов? Сейчас он не стоит и 7 фунтов", – сказал О'Хара в эфире Sky Sports.

Напомним, в матче 23-го тура АПЛ Челси на своем поле уступил Вулверхэмптону со счетом 2:4. Мудрик вышел на замену на 72-й минуте и в конце встречи отметился ассистом на Силву, точно навесив с углового.

К слову, О'Хара за 15 лет в футболе, кроме Тоттенхэма, выступал за Честерфилд, Миллуол, Портсмут, Вулверхэмптон, Блэкпул, Фулхэм, Джиллингем и Биллерики Таун.

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