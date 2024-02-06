"Разом із Трубіним викликався Михайло Мудрик. Цей хапав м’яч у центрі поля й починав малювати свої візерунки, поки його хтось не гупне. Ми отримували штрафний в центрі, який нам нафіг не потрібен.

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Кузнєцов відчував, що Мудрик хороший футболіст, але я не думав, що він буде грати у такому клубі. Усі кажуть: "Міша, обігруй перед штрафним майданчиком, там нам потрібні штрафні". А він упертий і робить своє", – розповів Богодєлов в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, у січні 2023-го Мудрик перебрався з Шахтаря до Челсі за 70+30 млн євро. Це найдорожчий трансфер українсього футболіста в історії.

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