Украинец остается в лазарете, сообщает официальный сайт клуба. Пресс-служба обошлась размытой формулировкой "проходит программу реабилитации".

Мудрик все еще может покинуть Челси – СМИ назвало два сенсационных направления для украинца

Мудрик стал одним из героев дерби против Арсенала (гол+заработанный пенальти), но на следующий матч с Брентфордом внезапно не попал даже в заявку. Челси проиграл 0:2. Главный тренер Маурисио Почеттино рассказал о мышечной травме Михаила, но не предоставил никаких уточнений по поводу сроков восстановления.

Вряд ли Мудрик успеет вернуться до завтрашнего матча Кубка лиги против Блэкберна. Остается надеяться, что украинец оправится перед принципиальной битвой с Тоттенхэмом в АПЛ (6 ноября).

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