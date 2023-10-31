Українець залишається у лазареті, інформує офіційний сайт клубу. Прес-служба обійшлась розмитим формулюванням "проходить програму реабілітації".

Мудрик все ще може покинути Челсі – ЗМІ назвав два сенсаційні напрямки для українця

Мудрик став одним з героїв дербі проти проти Арсенала (гол+зароблений пенальті), але на наступний матч з Брентфордом раптом не потрапив навіть до заявки. Челсі програв 0:2. Головний тренер Маурісіо Почеттіно розповів про м'язову травму Михайла, але не надав жодних уточнень щодо термінів відновлення.

Навряд Мудрик встигне повернутись до завтрашнього матчу Кубка ліги проти Блекберна. Залишається сподіватись, що українець оклигає перед принциповою битвою з Тоттенхемом в АПЛ (6 листопада).

Український Болт зачарував Англію – кримчанин рятує гравця Реброва, а лідери збірної України розривають, як ніколи