Михаил Мудрик еще не гарантировал себе безоблачное будущее в Челси.

Лондонский клуб до сих пор не исключает вариант прощания с 22-летним украинцем, сообщает Fichajes.

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Мудрик наконец-то начал забивать за Челси и получать большие минуты от Маурисио Почеттино, но стабильностью не отмечается. Кроме того, иногда вингер выпадает из состава из-за мелких травм. Если Михаил не сможет поддерживать высокий уровень на длительной дистанции, то зимой руководство Челси поднимет вопрос о его будущем.

Возможна аренда или даже полноценный трансфер, если кто-то приблизится к 70 млн евро, которые "синие" выплатили Шахтеру. Источник выделяет двух главных претендентов – Ювентус и Арсенал, который активно вел Мудрика еще из донецкого клуба.

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