Еще вчера футбольное сообщество живо обсуждало возможный трансфер Михаила Мудрика в Арсенал. "Канониры" вроде бы готовы были выложить за вингера Шахтера 30 млн евро и уже согласовали условия с самим футболистом. Однако сегодня стало известно, что у команды Зинченко несколько иные планы.

Арсенал вынужден отказаться от трансфера Мудрика – Шахтеру предлагает 30 млн евро другой клуб АПЛ

По информации Фабрицио Романо, Арсенал не начинал переговоры с Шахтером по Мудрику. 21-летний украинец действительно находится в их шорт-листе, однако лондонцы пока не вели переговоры с футболистом и даже не контактировали с ним. Зато не оставляет попыток подписать Михаила Брентфорд, но диалог с "горняками" продвигается очень тяжело.

Напомним, контракт Мудрика с Шахтером действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?