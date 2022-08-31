Ще вчора футбольна спільнота жваво обговорювала можливий трансфер Михайла Мудрика в Арсенал. "Каноніри" буцімто готові були викласти за вінгера Шахтаря 30 млн євро і вже узгодили умови з самим футболістом. Однак, сьогодні стало відомо, що у команди Зінченка дещо інші плани.

Арсенал змушений відмовитися від трансферу Мудрика – Шахтарю пропонує 30 млн євро інший клуб АПЛ

За інформацією Фабріціо Романо, Арсенал не розпочинав переговори з Шахтарем щодо Мудрика. 21-річний українець дійсно перебуває у їхньому шорт-листі, однак лондонці наразі не вели жодних перемовин з футболістом і навіть не контактували з ним. Натомість, не полишає спроб підписати Михайла Брентфорд, але діалог з "гірниками" просувається дуже важко.

Нагадаємо, контракт Мудрика з Шахтарем чинний до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 9 млн євро.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?