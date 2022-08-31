"С самого утра на столе донецкого Шахтера финальное предложение лета – 30 млн евро одним платежем за Михаила Мудрика. Поступило оно от клуба английской Премьер-лиги.

Арсенал близок к трансферу Мудрика за 30 миллионов – украинец согласовал контракт и имеет неожиданное преимущество

Нет, не от Арсенала, а от старого-доброго Брентфорда, который, по сути, делает последние попытки приобрести украинского таланта.

Относительно Арсенала... Официального предложения не было и не будет. По крайней мере, в это трансферное окно. Мудрик действительно в шорт-листе "канониров", но прямо сейчас приоритетная их задача – компенсировать потерю Элнени. Ну а это совсем другая позиция", – сказал Бурбас в анонсе программы "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Напомним, ранее сообщалось, что Мудрик уже согласовал контракт с Арсеналом, однако травма Мохамеда Элнени заставила лондонцев срочно искать замену египтянину.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?