Лондонцы отыграют сезон-2023/24 в шикарной экипировке от Nike.

Челси показал форму на следующий сезон. Домашний комплект выполнен в традиционных синих цветах с вкраплениями белого, а эмблема позолочена.

Забарный принял участие в презентации домашней формы Борнмута на новый сезон

Форма в стиле ретро отсылает к успехам второй половины 90-х. В сезоне-1997/98 Челси выиграл Кубок кубков и Кубок лиги, а затем взял Суперкубок УЕФА.

Для презентации комплекта Челси пригласил творцов тех побед – Роберто Ди Маттео и Денниса Вайза. Рядом с легендами позировал Михаил Мудрик.

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