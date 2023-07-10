Мудрик рядом с легендами презентовал новую форму Челси – стильный ретро-комплект отсылает к девяностым
10 июля 12:27 - Читати українською
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Челси показал форму на следующий сезон. Домашний комплект выполнен в традиционных синих цветах с вкраплениями белого, а эмблема позолочена.
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Форма в стиле ретро отсылает к успехам второй половины 90-х. В сезоне-1997/98 Челси выиграл Кубок кубков и Кубок лиги, а затем взял Суперкубок УЕФА.
Для презентации комплекта Челси пригласил творцов тех побед – Роберто Ди Маттео и Денниса Вайза. Рядом с легендами позировал Михаил Мудрик.
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