"Проблема, которая не давала мне играть на 100% в течение года, наконец-то мы ее решили. Начинается новый этап – возобновление, подготовка, работаем, как всегда, на полную. Отдельное спасибо врачу Лассе Лемпайнену", – написал Судаков на своей странице в социальной сети Instagram.

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Партнер Георгия по команде – Михаил Мудрик – решил поддержать и подбодрить своего товарища. "Это он играл на 45%, вы представляете, что будет. когда будет играть на 73%?" – прокомментировал пост звезда Шахтера.

Напомним, ориентировочный срок восстановления Судакова – 5-6 недель. В текущем сезоне он провел за "горняков" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

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