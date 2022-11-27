Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков розповів про своє здоров'я після операції на м'язах гомілки.

"Проблема, яка не давала мені грати на 100% протягом року, нарешті ми її вирішили. Починається новий етап – відновлення, підготовка, працюємо, як завжди, на повну. Окреме дякую лікарю Лассе Лемпайнену", – написав Судаков на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Партнер Георгія по команді – Михайло Мудрик – вирішив підтримати та підбадьорити свого товариша. "Це він грав на 45%, ви уявляєте, що буде коли гратиме на 73%?" – прокоментував пост зірка Шахтаря.

Нагадаємо, орієнтовний термін відновлення Судакова – 5-6 тижнів. У поточному сезоні він провів за "гірників" 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 6 результативних передач.

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