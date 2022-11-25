Полузащитник Шахтера Георгий Судаков перенес плановую операцию на мышцах голени, сообщает пресс-служба дончан.

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Хирургическое вмешательство прошло без осложнений. По прогнозам медиков, срок восстановления 20-летнего футболиста будет составлять 5-6 недель.

Напомним, Судаков в сезоне 2022/23 провел за "горняков" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Интересно, что свой пока единственный гол за главную команду Шахтера в текущем розыгрыше чемпионата Украины он забил накануне в скандальном матче 15-го тура УПЛ в ворота Ворсклы (3:2).

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