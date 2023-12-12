Украинский полузащитник Сергей Рыбалка, ныне выступающий в составе ЛНЗ, назвал лучших футболистов, с которыми играл за одну команду.

– Самый сильный игрок, с которым играл в одной команде?

– Пришлось поиграть со многими замечательными футболистами, можно выделить Робинью, Ярмоленко и Хачериди.

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– Самый сильный, против которого играл?

– Это, наверное, Азар, Давид Силва и Агуэро, – сказал Рыбалка в комментарии клубной пресс-службе ЛНЗ.

Стоит отметить, что Рыбалка известен украинским болельщикам по выступлениям в составе киевского Динамо, Александрии, Слована и Сивасспора, где и играл вместе с легендарным Робинью

Напомним, Сергей Рыбалка присоединился к новичку УПЛ перед стартом нынешнего сезона УПЛ. После первой части сезона подопечные Олега Дулуба занимают 10 строчку турнирной таблицы чемпионата, имея в своем активе 20 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

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