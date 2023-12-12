Український півзахисник Сергій Рибалка, який нині виступає в складі ЛНЗ, назвав найкращих футболістів, з якими грав за одну команду.

– Найсильніший гравець, з яким грав в одній команді?

– Довелося пограти з багатьма чудовими футболістами, можна виділити Робінью, Ярмоленка та Хачеріді.

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– Найсильніший, проти якого грав?

– Це, напевно, Азар, Давід Сілва та Агуеро, – сказав Рибалка в коментарі клубній прес-службі ЛНЗ.

Варто зазначити, Рибалка відомий українським вболівальникам за виступами в складі київського Динамо, Олександрії, Слована та Сівасспора, де і грав разом з легендарним Робінью

Нагадаємо, Сергій Рибалка приєднався до новачка УПЛ перед стартом нинішнього сезону УПЛ. Після першої частини сезону підопічні Олега Дулуба посідають 10 сходинку турнірної таблиці чемпіонату, маючи у своєму активі 20 турнірних пунктів після 16 зіграних матчів.

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