"В настоящее время нахожусь в статусе свободного агента, ищу клуб. Были варианты и в Украине, и за рубежом, но по разным причинам переговоры заканчивались.

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С Шахтером я попрощалсяне так хорошо, как хотелось бы. Потому что война, Шахтер поехал в благотворительный тур, а я остался в Украине. Срок контракта истек и мне сказали: спасибо за работу. Дальше мы сами по себе, а ты сам по себе. Я знал, что контракт заканчивался, догадывался, что его не продлят, но попрощались мы холодно.

Говорили, что клуб поможет, но клубу сейчас своих проблем хватает. В мирное время они могли помочь, посоветовать еще что-нибудь. А сейчас своих проблем валом, поэтому на помощь Шахтера в дальнейшем трудоустройстве я не рассчитываю.

Как вы знаете, Шахтер многим помогает, занимается благотворительностью. Мне приятно думать, что мои деньги за последние четыре месяца ушли на благотворительность. Это зарплата за последние четыре месяца контракта. Деньги от Шахтера? От Шахтера. Мне не выплатили? Не выплатили. Итак, проводим параллель. Это я себя так успокаиваю. В общем, можно считать, что я свои четыре зарплаты отдал на помощь Вооруженным Силам или людям, которые в этом больше нуждаются", – сказал Гриценко в комментарии FanDay.

Напомним, Евгений – воспитанник Шахтера. В структуре "горняков" находился с 2012 года. Выступал преимущественно за молодежный состав и отправлялся в аренду в Мариуполь.

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