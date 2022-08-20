"Нині перебуваю у статусі вільного агента, шукаю клуб. Були варіанти і в Україні, і за кордоном, але з різних причин переговори закінчувалися.

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З Шахтарем я попрощався не так гарно, як хотілося б. Тому що війна, Шахтар поїхав у благодійний тур, а я залишився в Україні. Термін контракту минув і мені сказали: "Дякуємо за роботу. Далі ми самі собою, а ти сам собою". Я знав, що контракт закінчувався, здогадувався, що його не продовжать, але ми попрощалися холодно.

Казали, що клуб допоможе, але клубу зараз своїх проблем вистачає. У мирний час вони могли допомогти, порадити ще щось. А зараз своїх проблем валом, тож на допомогу Шахтаря у подальшому працевлаштуванні я не розраховую.

Як ви знаєте, Шахтар багато кому допомагає, займається благодійністю. Мені приємно думати, що мої гроші за останні чотири місяці пішли на благодійність. Це зарплата за останні чотири місяці контракту. Гроші від Шахтаря? Від Шахтаря. Мені не виплатили? Не виплатили. Отже, проводимо паралель. Це я себе так заспокоюю. Загалом можна вважати, що я свої чотири зарплати віддав на допомогу Збройним Силам або людям, які цього більше потребують", – сказав Гриценко у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Євген – вихованець Шахтаря. У структурі "гірників" перебував з 2012 року. Виступав переважно за молодіжний склад і відправлявся в оренду у Маріуполь.

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