"Еще официально ничего не объявлено. Я не имею права говорить пока. Но возможность перехода есть. Надеюсь, что все получится. Будет ли это Локомотив? Да.

Йовичевич оценил возможность работы в России

Сейчас говорим о возможном трансфере, о смене гражданства пока речь не идет. Сборная Украины? Ну жизнь меняется. Возможно, сегодня дверь туда закрыта, а завтра будет открыта. Всё может быть. Если сейчас Мампасси будет играть в Мариуполе, сборная для него тоже будет закрыта. Потому что в сборную Украины из Мариуполя не берут.

Играть за сборную России? Как можно говорить, что будет завтра, если мы еще не перешли. Но в общем-то все возможно", – цитирует Владлену Спорт-Экспресс.

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