"Наверное, этот переход таки правда. Если он не нужен Шахтеру, то его куда-то продадут. Мне удивительно, что мы торгуем с российскими клубами и даже говорим об этом. Должна быть какая-то патриотическая позиция.

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Сейчас все расписывают, комментируют, что Мампасси может перейти туда, туда или туда в Россию. Это мое личное мнение. Мне все равно, перейдет ли он в Локомотив. Думаю, что перейдет. Есть футболисты со стержневой позицией по отношению к своей стране. А есть те, для которых деньги на первом месте. Это их выбор.

Мампасси – футболист Мариуполя, о чем сейчас говорить. Возможно, когда-нибудь он заиграет или никогда не заиграет. Просто вокруг него сейчас столько шума, будто это футболист какого-то уровня... Это непонятно и неправильно, по-моему", – сказал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

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