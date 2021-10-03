"Мы знали, что Верес – команда бойцов. Мы вчера приехали, посмотрели на поле, оно, конечно, не очень. Сухарик приличный. Сегодня конструктивного футбола нельзя было ожидать. Настраивали ребят. Бойцовские качества, подбор, второй мяч – только это на этом поле можно было сегодня сделать.

Невезение александрийцев и продолжение серии без поражений ровенчан в видеообзоре матча Верес – Александрия

Моменты были, но не реализовали. На таком поле вообще трудно показывать какой-то футбол. Мы с ребятами из Вереса разговаривали, им тоже тяжело на этом поле, тоже хочется поиграть в футбол, а значит мы просто били мяч через полузащитников. Мало было конструктива.

Травма Третьякова? На этом поле повреждениt получил. Пока нельзя сказать, что там серьезное что-то. Сейчас пауза у нас будет, думаю, что восстановится. Хотелось бы, конечно, выиграть. Может, сходим в церковь, не лезет мяч. Поставим свечи в храме, постоим. Может что-то поможет", – отметил Гура в эфире телеканалу Футбол.

Добавим, что Александрия и Верес не смогли определить сильнейшего (0:0) несмотря на солидное преимущество александрийцев.

Верес удержал ничью с Александрией – "ровенчане" не проигрывают в пяти "домашних" матчах УПЛ подряд