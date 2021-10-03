"Ми знали, що Верес – команда бійців. Ми вчора приїхали, подивилися на поле, воно, звичайно, не дуже. Сухарик пристойний. Сьогодні конструктивного футболу не можна було очікувати. Налаштовували хлопців. Бійцівські якості, підбір, другий м'яч – тільки це на цьому полі можна було сьогодні зробити.

Невезіння олександрійців та продовження серії без поразок рівненців у відеоогляді матчу Верес – Олександрія

Моменти були, але не реалізували. На такому полі взагалі важко показувати якийсь футбол. Ми з хлопцями з Вереса розмовляли, їм теж важко на цьому полі, теж хочеться пограти у футбол, а виходить ми просто били м'яч через півзахисників. Мало було конструктиву.

Травма Третьякова? На цьому полі пошкодження отримав. Поки не можна сказати, що там серйозне щось. Зараз пауза у нас буде, думаю, що відновиться. Хотілося б, звичайно, виграти. Може, сходимо до церкви, не лізе м'яч. Поставимо свічки в храмі, постоїмо. Може щось допоможе", – зазначив Гура у ефірі телеканалу Футбол.

Додамо, що Олександрія та Верес не змогли визначити сильнішого (0:0) попри солідну перевагу олександрійців.

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