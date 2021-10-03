Невезение александрийцев и продолжение серии без поражений ровенчан в видеообзоре матча Верес – Александрия
18:37 - Читати українською
Верес и Александрия не смогли выявить сильнейшего в поединке 10-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
завершено
Команды имели достаточно мало возможностей отличиться в первой половине, из которых можно отметить удар Бабогла головой и сейв Когута, а также немного неточный выстрел Ковальца. После перерыва моментов больше не стало, разве что Александрия прибегнула к финальному штурму, однако Верес удержал ничью.
Верес удержал ничью с Александрией – "ровенчане" не проигрывают в пяти "домашних" матчах УПЛ подряд
Таким образом, Александрия осталась пятой с 18 пунктами (Заре еще предстоит доиграть свой поединок с Десной), а Верес с 12 очками расположился на восьмой строчке.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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