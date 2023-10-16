"Как узнали о разгроме Сербии в матче с Англией? Уже не помню. Говорили в автобусе, что счет был 6:1, приехали в отель – уже 9:1.

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Сказал ребятам тогда, что, возможно, англичане забили сербам все свои мячи, а нам не забьют.

Посмотрели теорию об Англии – хорошая команда, но тоже с проблемами. Много прессингуют и, бывает, когда не готовы к прессингу, они идут несинхронно, оставляют за спиной много пространства. Это можно использовать в матче", – сказал Бражко в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, поединок между Украиной и Англией состоится уже сегодня, 16 октября, и стартует в 19:30 по Киеву.

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