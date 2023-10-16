"Со всеми игроками все хорошо. После сотрясения мозга у Очеретько мы один день наблюдали за Олегом, но с ним также все хорошо. Есть повреждения у Даниила Скорка, но мы готовы к игре.

"Некого бояться": капитан сборной Украины U-21 смело оценил предстоящую дуэль с Англией

Мы знаем возможности Англии. Там хорошие игроки, поэтому должны быть своей лучшей версией, чтобы соревноваться с ними. Работали в течение этого тренировочного лагеря и предыдущего также. Это процесс. Особенно для молодых игроков. Мы смотрим на эти моменты, как на процесс. В сентябре мы выполняли необходимую работу. Надеюсь, что сможем посоревноваться с Англией.

Посмотрим готовы ли психологически к игре против Англии. Но речь не только об игроках. Тренеры также. Это про всех нас – быть готовым к таким матчам. Это хорошо – иметь такой опыт.

У нас были разные разговоры с Ребровым. Этот проект стартует от национальной команды, от его личности. Мы стараемся следовать инструкциям, которые он дает нам, и его советам. Контактируем, потому что некоторые игроки молодежной команды могут мгновенно перейти в национальную. Поэтому надо быть готовыми выполнять те требования, которые есть у главного тренера", – цитирует Мельгосу Суспільне Спорт.

К слову, дуэль между Украиной и Англией состоится уже сегодня, 16 октября, и стартует в 19:30 по Киеву.

Сборная Украины U-19 устроила победный камбэк с Марокко U-20, отыгравшись после 0:2 – игроки Динамо оформили покер