"Як дізнались про розгром Сербії в матчі з Англією? Уже не пам'ятаю. Казали в автобусі, що рахунок був 6:1, приїхали в готель – уже 9:1.

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Сказав хлопцям тоді, що, можливо, англійці забили сербам усі свої м'ячі, а нам не заб'ють.

Подивились теорію про Англію – хороша команда, але теж із проблемами. Багато пресингують і, буває, коли не готові до пресингу, вони йдуть несинхронно, залишають за спиною багато простору. Це можна використовувати у матчі", – сказав Бражко у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, поєдинок між Україною та Англією відбудеться вже сьогодні, 16 жовтня, і стартує о 19:30 за Києвом.

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