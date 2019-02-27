Можаровский рассудит львовское дерби, Бойко будет работать впервые с октября: судейские назначения 20-го тура УПЛ

Комитет арбитров ФФУ объявил состав судейских бригад, которые будут работать на матчах 20-го тура Премьер-лиги.

Поединок в Чернигове Десна – Динамо рассудит Ярослав Козык, а львовское дерби будет обслуживать представитель города Льва Юрий Можаровский, информирует официальный сайт ФФУ.

УПЛ сообщила дату жеребьевки второго этапа Премьер-лиги

Судейские назначения 20-го тура УПЛ 2018/19:

Десна – Динамо (2 марта, 14:00) – Ярослав Козык;

Черноморец – Шахтер (2 марта, 17:00) – Игорь Пасхал;

Олимпик – Арсенал-Киев (3 марта, 14:00) – Дмитрий Кривушкин;

Заря – Ворскла (3 марта, 14:00) – Николай Балакин;

Александрия – Мариуполь (3 марта, 17:00) – Дмитрий Кутаков;

Карпаты – Львов (3 марта, 17:00) – Юрий Можаровский.

К слову, четвертым арбитром в поединке Заря – Ворскла будет Сергей Бойко. Это первое назначение для этого рефери на матч УПЛ, начиная с октября 2018 года. Перед этим Бойко отсудил скандальный матч Шахтер – Десна, после чего не получал назначений, информирует Dynamo.kiev.ua.