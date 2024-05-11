"Куртуа должен играть": Анчелотти послал Лунину болезненный сигнал за 3 недели до финала ЛЧ
Главный тренер Реала Карло Анчелотти напускает тень на перспективы Андрея Лунина под занавес сезона.
Последние четыре тура Ла Лиги должны раскрыть выбор наставника мадридцев на финал ЛЧ против Боруссии. Первый сигнал для Андрея Лунина не слишком хороший – Тибо Куртуа вышел против Гранады и снова оформил “клиншит” после возвращения. Послематчевый комментарий Анчелотти оптимизма не добавляет.
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"Во вторник играем против Алавеса. Мы должны проверить, сможет ли Милитао после тяжелой травмы проводить матчи каждые 3 дня. Куртуа должен играть", – приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.
Напомним, Реал завершает чемпионат матчами против Алавеса, Вильярреала и Бетиса. Финал ЛЧ с Боруссией Д на Уэмбли состоится 1 июня.
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