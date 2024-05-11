Последние четыре тура Ла Лиги должны раскрыть выбор наставника мадридцев на финал ЛЧ против Боруссии. Первый сигнал для Андрея Лунина не слишком хороший – Тибо Куртуа вышел против Гранады и снова оформил “клиншит” после возвращения. Послематчевый комментарий Анчелотти оптимизма не добавляет.

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"Во вторник играем против Алавеса. Мы должны проверить, сможет ли Милитао после тяжелой травмы проводить матчи каждые 3 дня. Куртуа должен играть", – приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Напомним, Реал завершает чемпионат матчами против Алавеса, Вильярреала и Бетиса. Финал ЛЧ с Боруссией Д на Уэмбли состоится 1 июня.

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