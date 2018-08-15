Мозес неожиданно решил закончить выступления за сборную Нигерии

27-летний хавбек Челси Виктор Мозес решил больше не надевать футболку сборной

Полузащитник Челси Виктор Мозес завершил карьеру в сборной Нигерии. Об этом игрок сообщил на своей странице в Instagram.

Ярмоленко получит место в старте Вест Хэма на матч с Борнмутом – прогноз английских СМИ

"После долгих раздумий я принял решение завершить карьеру в сборной Нигерии. В футболке национальной команды я испытал лучшие моменты в своей жизни и получил воспоминания, которые останутся со мной на всю жизнь.

Однако я чувствую, что сейчас самое подходящее время, чтобы уйти. Я хочу сосредоточиться на клубной карьере и своей семье, а также позволить молодым нигерийским звездам проявить себя в сборной. Пришло их время.

Я поблагодарил всех сотрудников команды, а также тренеров и товарищей по сборной за поддержку на протяжении многих лет. Самое главное – я бы хотел поблагодарить нигерийский народ за веру в меня. Я навсегда останусь гордым нигерийцем, который поддерживает родную сборную. Спасибо за воспоминания и успехов команде в будущем!", – написал Мозес.

За сборную Нигерии Мозес провел 38 матчей и забил 12 голов.