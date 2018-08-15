Ярмоленко отримає місце в старті Вест Хема на матч з Борнмутом – прогноз англійських ЗМІ

Український вінгер Андрій Ярмоленко має хороші шанси розпочати матч 2 туру АПЛ проти Борнмута з перших хвилин.

Минулого вікенду Андрій Ярмоленко дебютував за Вест Хем в АПЛ. Українець з'явився на полі на 67 хвилині матчу з Ліверпулем, коли його команда вже горіла з рахунком 0:3 і не мала шансів відновити інтригу.

Ярмоленко трішки неочікувано розпочав перший тур на лаві запасних. Однак це пояснюється тим, що Андрій пропустив частину передсезонної підготовки через травму, а його конкуренти Майкл Антоніо та Феліпе Андерсон в спарингах добре себе зарекомендували.

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У другому турі АПЛ 18 серпня Вест Хем зустрінеться з Борнмутом, і цього разу український вінгер повинен вийти на поле з перших хвилин, вважає профільне видання Football London. Для цього є декілька причин.

Протягом відведених 25 хвилин з Ліверпулем Ярмоленко виглядав дуже органічно. Нічого видатного він не показав, але постійно намагався загострювати, переважав своїх партнерів в активності. Де та замість кого вийде лідер збірної України? На звичній позиції правого вінгера. Скоріш за все, замість Антоніо, який багато працював, однак не проявив себе ні справа, ні в центрі нападу.

Ще один важливий момент – у порівнянні з грою проти Ліверпуля, Мануель Пеллегріні з Борнмутом збільшить кількість атакувальних виконавців, що підвищує шанси Ярмоленка. Причина – інша роль для потенційно ключового футболіста команди Джека Вілшера. На Енфілді він вийшов на місці "десятки" для підтримки Арнаутовіча і провалив свою місію – форвард був відрізаним від команди.

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Коли ж після перерви його опустили в опорну зону, а під нападником з'явилася ще одна людина, Джек краще почав диригувати грою "молотобійців", хоча й був далеким від того, щоб виправдати очікування. Якщо Мануель Пеллегріні хоче будувати гру навколо Вілшера-диспетчера, він обов'язкового повинен награвати 26-річного хавбека нижче. А той, на думку англійських журналістів, мав би робити акцент на розвиток атак флангами через Андерсона, Антоніо та Ярмоленка.

Вакантне місце "десятки" у грі з Борнмутом можуть зайняти Роберт Снодграсс, новачок Лукас Перес, або ж зміститься з флангу Феліпе Андерсон (тоді зліва з'явиться Антоніо чи Снодграсс). Вихід в старті Андрія Ярмоленка на правому фланзі є найкращою опцією. Як і повторна поява Марко Арнаутовіча (попри погану гру) в центрі атаки.

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