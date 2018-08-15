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Мозес несподівано вирішив закінчити виступи за збірну Нігерії

20:06 328 Читать на русском
Мозес несподівано вирішив закінчити виступи за збірну Нігерії
Віктор Мозес / Фото: соцмережі

27-річний хавбек Челсі Віктор Мозес вирішив більше не одягати футболку збірної.

Півзахисник Челсі Віктор Мозес завершив кар'єру в збірній Нігерії. Про це гравець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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"Після довгих роздумів я прийняв рішення завершити кар'єру в збірній Нігерії. У футболці національної команди я випробував найкращі моменти в своєму житті і отримав спогади, які залишаться зі мною на все життя.

Однак я відчуваю, що зараз дуже вдалий час, щоб піти. Я хочу зосередитися на клубній кар'єрі і своїй сім'ї, а також дозволити молодим нігерійським зіркам проявити себе у збірній. Настав їхній час.

Я подякував усім співробітникам команди, а також тренерам і товаришам по збірній за підтримку протягом багатьох років. Найголовніше – я б хотів подякувати нігерійському народу за віру в мене. Я назавжди залишуся гордим нігерійцем, що підтримує рідну збірну. Дякую за спогади і успіхів команді в майбутньому!", – написав Мозес.

За збірну Нігерії Мозес провів 38 матчів та забив 12 голів.

Теги
Віктор Мозес Віктор Мозес Челсі Челсі Нігерія Нігерія Англія
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