Мозес несподівано вирішив закінчити виступи за збірну Нігерії

27-річний хавбек Челсі Віктор Мозес вирішив більше не одягати футболку збірної.

Півзахисник Челсі Віктор Мозес завершив кар'єру в збірній Нігерії. Про це гравець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Ярмоленко отримає місце в старті Вест Хема на матч з Борнмутом – прогноз англійських ЗМІ

"Після довгих роздумів я прийняв рішення завершити кар'єру в збірній Нігерії. У футболці національної команди я випробував найкращі моменти в своєму житті і отримав спогади, які залишаться зі мною на все життя.



Однак я відчуваю, що зараз дуже вдалий час, щоб піти. Я хочу зосередитися на клубній кар'єрі і своїй сім'ї, а також дозволити молодим нігерійським зіркам проявити себе у збірній. Настав їхній час.



Я подякував усім співробітникам команди, а також тренерам і товаришам по збірній за підтримку протягом багатьох років. Найголовніше – я б хотів подякувати нігерійському народу за віру в мене. Я назавжди залишуся гордим нігерійцем, що підтримує рідну збірну. Дякую за спогади і успіхів команді в майбутньому!", – написав Мозес.

За збірну Нігерії Мозес провів 38 матчів та забив 12 голів.